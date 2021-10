Bibbiano, la pm Salvi chiede sei anni per Foti. Era interessato al guadagno del business sui bambini (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una requisitoria di quasi sette ore per argomentare le fonti di prova contro lo psicologo Claudio Foti, il principale imputato del cosiddetto “sistema Bibbiano”. A conclusione della sua requisitoria il pm Valentina Salvi ha chiesto per lui sei anni di carcere (con lo sconto di un terzo secondo il rito abbreviato chiesto dallo stesso Foti). L’inchiesta Angeli e demoni Ma ricordiamo che cos’è stata l’inchiesta Angeli e demoni che vede sotto accusa 24 imputati e che riguarda gli affidi presuntamente pilotati di bambini orchestrati dagli assistenti sociali della Val d’Enza e altri operatori del settore. Foti, che ha fondato del centro ‘Hansel e Gretel’ i cui operatori erano attivi a Bibbiano, avrebbe alterato lo stato psicologico ed emotivo di una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una requisitoria di quasi sette ore per argomentare le fonti di prova contro lo psicologo Claudio, il principale imputato del cosiddetto “sistema”. A conclusione della sua requisitoria il pm Valentinaha chiesto per lui seidi carcere (con lo sconto di un terzo secondo il rito abbreviato chiesto dallo stesso). L’inchiesta Angeli e demoni Ma ricordiamo che cos’è stata l’inchiesta Angeli e demoni che vede sotto accusa 24 imputati e che riguarda gli affidi presuntamente pilotati diorchestrati dagli assistenti sociali della Val d’Enza e altri operatori del settore., che ha fondato del centro ‘Hansel e Gretel’ i cui operatori erano attivi a, avrebbe alterato lo stato psicologico ed emotivo di una ...

