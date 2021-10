Advertising

sportli26181512 : Bianchi: 'Osimhen sta pesando molto, speriamo non abbia cali': L'ex attaccante: 'Oltre al Napoli, per lo scudetto,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Bianchi: 'Osimhen determinante? Il Napoli deve cercare anche altre soluzioni se vuole vincere il titolo' h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Bianchi: 'Osimhen determinante? Il Napoli deve cercare anche altre soluzioni se vuole vincere il titolo' h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Bianchi: 'Osimhen determinante? Il Napoli deve cercare anche altre soluzioni se vuole vincere il titolo' h… - napolimagazine : L'OPINIONE - Bianchi: 'Osimhen determinante? Il Napoli deve cercare anche altre soluzioni se vuole vincere il titol… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi Osimhen

Corriere dello Sport

Una corsa scudetto per cuinon si sente di escludere neanche " L'Atalanta, fino a sette ... Su Victor, protagonista assoluto e in gol anche ieri contro il Torino: "? Sta pesando ......non possa raggiungere i traguardi tricolori del Napoli die Bigon. È vero che Maradona stavolta è soltanto il nome dello stadio, ma in campo la differenza ancora una volta l'ha fatta, ...Napoli-Torino è il primo posticipo che chiude l'ottava giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata, su Calciomercato.com gli episodi da moviola della partita:?.Un gol di testa di Osimhen per rimanere in testa da solo. Il Napoli piega un bel Torino e festeggia un fil-otto da applausi, perché questo sofferto 1-0 è ...