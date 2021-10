Benevento, al via la prevendita per la sfida col Cosenza: info e prezzi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Archiviato il pareggio contro la Cremonese, è già tempo di pensare alla sfida con il Cosenza per il Benevento e i suoi tifosi. La società ha comunicato che i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14 di oggi. Per la prima volta dal 2020 in avanti la capienza del Ciro Vigorito sarà del 75%, come stabilito dal decreto legge dello scorso 8 ottobre. Di seguito le info sui tagliandi e i relativi prezzi: Il Benevento Calcio è lieto di annunciare, in riscontro al Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, e del Decreto Legge n°139 del giorno 8 ottobre 2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Archiviato il pareggio contro la Cremonese, è già tempo di pensare allacon ilper ile i suoi tifosi. La società ha comunicato che i biglietti saranno disponibili ina partire dalle ore 14 di oggi. Per la prima volta dal 2020 in avanti la capienza del Ciro Vigorito sarà del 75%, come stabilito dal decreto legge dello scorso 8 ottobre. Di seguito lesui tagliandi e i relativi: IlCalcio è lieto di annunciare, in riscontro al Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, e del Decreto Legge n°139 del giorno 8 ottobre 2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della ...

