Basket, tragedia in serie C: dopo malore in campo muore giocatore della Fortitudo Messina (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si tratta del 32enne Haitem Jabeur Fathallah tragedia sui campi da Basket della serie C. Nell’incontro, a Reggio Calabria tra la squadra di casa e la Fortitudo Messina è venuto a mancare un giocatore. Haitem Jabeur Fathallah, a soli 32 anni non ce l’ha fatta. Fatale un malore in campo e inutili i soccorsi immediati. Il play è stato subito portato all’ospedale ma non è servito: sembra che il cestista dalla Fortitudo abbia avuto un arresto cardiaco. Leggi anche: Christian Eriksen a Milano, in attesa di avere l’ok dei medici: le sue condizioni Haithem Fathallah, nato ad Agrigento, era un gran giocatore nelle minors siciliane. Oggi, durante il match tra la sua Fortitudo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si tratta del 32enne Haitem Jabeur Fathallahsui campi daC. Nell’incontro, a Reggio Calabria tra la squadra di casa e laè venuto a mancare un. Haitem Jabeur Fathallah, a soli 32 anni non ce l’ha fatta. Fatale unine inutili i soccorsi immediati. Il play è stato subito portato all’ospedale ma non è servito: sembra che il cestista dallaabbia avuto un arresto cardiaco. Leggi anche: Christian Eriksen a Milano, in attesa di avere l’ok dei medici: le sue condizioni Haithem Fathallah, nato ad Agrigento, era un grannelle minors siciliane. Oggi, durante il match tra la sua...

