Aumento prezzi energia | Goldman Sachs | impatto limitato su redditi europei

(Teleborsa) – I prezzi all'ingrosso europei di gas ed elettricità sono aumentati, rispettivamente, di oltre il 200% e il 300% dall'estate. Il passaggio dell'aumento dei prezzi ai consumatori finali è tuttavia stato per ora limitato e varia notevolmente da un Paese all'altro, anche per la diversa regolamentazione, la durata dei contratti, la differente composizione del prezzo dell'energia al dettaglio e l'intervento dei governi nazionali. Secondo una nuova ricerca di Goldman Sachs, l'effetto negativo sui redditi disponibili sarà concentrato nel quarto trimestre del 2021, colpendo "in modo sproporzionato Spagna e Regno Unito (circa lo 0,6% del reddito disponibile)" e "dissipandosi rapidamente l'anno prossimo".

