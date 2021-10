**A.Saudita: Gianluca Guidi, 'che tristezza per ballerini morti, erano ragazzi esemplari'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Che tristezza! Il mio stato d'animo è facilmente immaginabile in questo momento, dopo la notizia deitre ballerini morti nell'incidente in Arabia, tre ragazzi veramente esemplari: erano nel cast di '... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Che! Il mio stato d'animo è facilmente immaginabile in questo momento, dopo la notizia deitrenell'incidente in Arabia, treveramentenel cast di '...

Advertising

fattoquotidiano : Nessun altro Paese d’Europa (e del mondo, fatta eccezione per l’Arabia Saudita) si è spinto come l’Italia a rendere… - DiMarzio : #Supercoppa - Dall'Arabia Saudita pronti a investire 200 milioni nella competizione, puntando a cambiare il format - me_desaparecido : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? TORINO: CODA PER IL TAMPONE DAVANTI A UNA FARMACIA. Ecco come il nostro governo (unico al mondo a imporre i… - Majden3 : RT @francotaratufo2: #salonedellibro di Torino, Lillo e Pacelli presentano 'Il caso #Khashoggi. Tutto quello che #MatteoRenzi dovrebbe le… - infoitsport : Dal Pino: 'Supercoppa? L'Arabia Saudita non aveva esercitato l'opzione per ospitare la partita' -