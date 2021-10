A 95 anni, forse, ci sta! (Di lunedì 18 ottobre 2021) È la regina più longeva della storia della Gran Bretagna ma, alla veneranda età di 95 anni, anche Elisabetta deve darsi una regolata. Nelle sue ultime apparizioni in pubblico è apparsa con un bastone da passeggio – giusto, dicono, per sicurezza. Tuttavia, preoccupa l’aspetto fragile che cerca di nascondere dietro il sorriso perenne e per questo, tanto per cominciare, i medici a corte le hanno consigliato di ridurre il consumo di bevande alcoliche, lei che la sera si concede per abitudine un Martini o un gin e Dubonnet. Leggi anche › La regina Elisabetta e George di Cambridge: nonna e nipote in prima linea nella lotta per l’ambiente › Il royal look del giorno. La regina Elisabetta per la prima volta con il bastone da passeggio ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) È la regina più longeva della storia della Gran Bretagna ma, alla veneranda età di 95, anche Elisabetta deve darsi una regolata. Nelle sue ultime apparizioni in pubblico è apparsa con un bastone da passeggio – giusto, dicono, per sicurezza. Tuttavia, preoccupa l’aspetto fragile che cerca di nascondere dietro il sorriso perenne e per questo, tanto per cominciare, i medici a corte le hanno consigliato di ridurre il consumo di bevande alcoliche, lei che la sera si concede per abitudine un Martini o un gin e Dubonnet. Leggi anche › La regina Elisabetta e George di Cambridge: nonna e nipote in prima linea nella lotta per l’ambiente › Il royal look del giorno. La regina Elisabetta per la prima volta con il bastone da passeggio ...

