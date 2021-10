Udinese | Gotti | ' Bella reazione in dieci | ma abbiamo concesso troppo'

(Di domenica 17 ottobre 2021) UDINE - " Non replico sugli episodi: comprendo che Mihajlovic sia dispiaciuto del pareggio pur essendo in superiorità numerica. Ma a me pare che sia Skorupski che va addosso a Becao nell'azione che ...

... non il contrario ": così Lucarisponde alle rimostranze di Sinisa Mihajlovic sul gol friulano che ha inchiodato il risultato di- Bologna sull'11 - Una gara che per i padroni di casa ...... 82' Beto (U)(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (24' st Molina), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (24' st Pussetto); Beto, Deulofeu (35' st Soppy). All.. ...Luca Gotti evita di commentare l'uscita di Sinisa, che si è fortemente lamentato con l'arbitro in occasione del gol dell'Udinese.UDINE. Non aveva alternative, Luca Gotti nell'intervallo di Udinese-Bologna. L'ottimo tecnico polesano delle zebrette doveva trovare il modo di scuotere i suoi. "Il primo tempo - conferma Gotti - non ...