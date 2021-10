Traffico Roma del 17-10-2021 ore 09:30 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione primi rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Trionfale Casal del Marmo al momento in città Traffico senza particolari impedimenti a Piazzale a Chiusa temporaneamente la corsia centrale per la presenza di olio su strada di corso fino alle 14 la maratona Roma Ostia con partenza dal palazzo dello sport interessate alcune strade dell’EUR adiacenti alla e quindi la Cristoforo Colombo sino ad Ostia previste chiusure al Traffico con deviazione di alcune linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce punto it Un saluto da Valerio penna servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione primi rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Trionfale Casal del Marmo al momento in cittàsenza particolari impedimenti a Piazzale a Chiusa temporaneamente la corsia centrale per la presenza di olio su strada di corso fino alle 14 la maratonaOstia con partenza dal palazzo dello sport interessate alcune strade dell’EUR adiacenti alla e quindi la Cristoforo Colombo sino ad Ostia previste chiusure alcon deviazione di alcune linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luce punto it Un saluto da Valerio penna servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - _Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - VAIstradeanas : 09:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Alta Velocità Firenze - Roma, traffico ferroviario rallentato in prossimità di San Donato per un i… -