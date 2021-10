Tatangelo distrutta | colpa di D’Alessio | parla la sorella Silvia

Leggi su dilei

(Di domenica 17 ottobre 2021) Annae Gigihanno ritrovato la serenità e l’amore. Lei con Livio Cori e lui con Denise Esposito, che lo sta per rendere padre per la quinta volta. Prima di giungere a questo equilibrio e di voltare definitivamente pagina, i due cantanti hanno però vissuto dei momenti difficili e dolorosissimi dovuti alla separazione. A rivelarlo una persona a loro molto vicina. La sofferenza di AnnalaPer Annaaccettare la fine della storia con Giginon è stato affatto semplice. D’altronde i due si sono amati profondamente per ben dodici anni e dalla loro relazione è nato anche un figlio. Quando è giunto il momento di dirsi addio, come ha rivelato laal settimanale Di Più, ...