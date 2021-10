Superbike, Scott Redding vince in fuga gara-2 in Argentina. 2° Rea davanti a Razgatlioglu, 4° Bassani e 5° Rinaldi (Di domenica 17 ottobre 2021) Una vittoria autorevole. Il britannico Scott Redding dimentica l’errore di gara-1 e trionfa nella seconda manche del GP d’Argentina, penultimo round del Mondiale 2021 di Superbike. Sul tracciato di San Juan l’alfiere della Ducati si è imposto in maniera convincente, a suon di 1’37”, e in solitaria. Una vittoria di grande rilievo. Alle sue spalle si sono classificati i principali contendenti per il titolo, ovvero Jonathan Rea su Kawasaki a 2?428 e il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha a 3?834. Con questi risultati Toprak vede assottigliarsi il proprio vantaggio nei confronti di Rea nella classifica generale, ora a -30, in vista dell’ultimo round in Indonesia (19-21 ottobre), mentre fuori dai giochi di Redding: il ducatista paga infatti 66 punti di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Una vittoria autorevole. Il britannicodimentica l’errore di-1 e trionfa nella seconda manche del GP d’, penultimo round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di San Juan l’alfiere della Ducati si è imposto in maniera connte, a suon di 1’37”, e in solitaria. Una vittoria di grande rilievo. Alle sue spalle si sono classificati i principali contendenti per il titolo, ovvero Jonathan Rea su Kawasaki a 2?428 e il turco Topraksu Yamaha a 3?834. Con questi risultati Toprak vede assottigliarsi il proprio vantaggio nei confronti di Rea nella classifica generale, ora a -30, in vista dell’ultimo round in Indonesia (19-21 ottobre), mentre fuori dai giochi di: il ducatista paga infatti 66 punti di ...

davidelgaudio : RT @FranckyHawk29: VEDO ROSSO. Vittoria Bellissima di Scott Redding davanti a Rea e Razgatioglu. Erano anni che Tre Piloti non regalavano u… - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott Redding trionfa in Argentina ma la Ducati è fuori dai giochi iridati. Invece Jonathan Rea batte… - FranckyHawk29 : VEDO ROSSO. Vittoria Bellissima di Scott Redding davanti a Rea e Razgatioglu. Erano anni che Tre Piloti non regalav… - FormulaPassion : #WSBK | Razgatlioglu aumenta il distacco su Rea in classifica a +34, dopo essersi aggiudicato un duello all'ultimo… - gponedotcom : Argentina: Garrett Gerloff si prende allo scadere il warm up: Sulla bandiera a scacchi Garrett Gerloff sigla il mig… -