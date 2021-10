Spalletti: «Mi dispiace molto per Lozano, avrei reagito come lui» (Di domenica 17 ottobre 2021) Conferenza stampa di Luciano Spalletti. come spiega tutte le difficoltà che vi ha creato il Torino? «L’essenziale è avere un comportamento uniforme dall’inizio alla fine. Poi ci sono momenti in cui sai che devi gestire, ed altri dove fai il passeggero perché sono gli altri a guidare. Vincere questa partita qui è tanta roba, perché il Torino ha caratteristiche diverse da noi. Questo è un sintomo di maturità e di forza, una partita vinta meritatamente» Sulla gara contro la Roma: «Con i giallorossi sarà interessante, loro saranno molto motivati. Ce li abbiamo tutti contro perché ci vedono vincere e sarà bello mantenere un equilibrio ed una forza che deve avere un’evoluzione continua. Non ci basta più quello che ha raccontato questa partita qui, dovremo trovare cose nuove da mettere in campo nelle prossime sfide perché quelle viste fin qui ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Conferenza stampa di Lucianospiega tutte le difficoltà che vi ha creato il Torino? «L’essenziale è avere un comportamento uniforme dall’inizio alla fine. Poi ci sono momenti in cui sai che devi gestire, ed altri dove fai il passeggero perché sono gli altri a guidare. Vincere questa partita qui è tanta roba, perché il Torino ha caratteristiche diverse da noi. Questo è un sintomo di maturità e di forza, una partita vinta meritatamente» Sulla gara contro la Roma: «Con i giallorossi sarà interessante, loro sarannomotivati. Ce li abbiamo tutti contro perché ci vedono vincere e sarà bello mantenere un equilibrio ed una forza che deve avere un’evoluzione continua. Non ci basta più quello che ha raccontato questa partita qui, dovremo trovare cose nuove da mettere in campo nelle prossime sfide perché quelle viste fin qui ...

