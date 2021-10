Segnalare un profilo instagram alla POLIZIA POSTALE in caso di truffa

Leggi su cityroma

(Di domenica 17 ottobre 2021) Le truffe sustanno spopolando fra i cybercriminali, perché questa piattaforma può permettere agli estranei di guadagnarsi la vostra fiducia, spacciandosi per persone o marchi a voi noti. A volte, questi criminali potrebbero chiacchierare con voi per settimane intere, prima di mettere in atto la loro. Ora che il rischio è in aumento, è importante imparare quali sono i segnali di una frode per proteggere il vostro denaro e/o la vostra identità da furti. Le truffe online si sono evolute per diventare sempre più ingannevoli, seguendo la crescita della nostra vita online. Il phishing suè solo uno dei tanti schemi diben architettati che possono farvi cadere nella loro rete. Imparare come identificare unasuè fondamentale per tutti gli ...