Se non si può criticare l’estensione del green pass vuol dire che qualcosa sta andando storto (Di domenica 17 ottobre 2021) Quando in democrazia per avere diritto di parola è necessario precisare che si è d’accordo con le opinioni dominanti, c’è sempre da essere preoccupati. La pressione mediatica, politica e sociale contro chi avanza critiche nei confronti dell’ennesima estensione dell’obbligo del green pass è talmente forte da disincentivare solo il pensiero che sia lecito ancora porre qualche domanda. Eppure interrogativi rispetto alla gestione attuale della pandemia se ne dovrebbero avanzare molti. L’Italia è una delle nazioni al mondo che registra ad oggi il più alto tasso di adesione alla campagna vaccinale. Nel nostro paese il 76,1% della popolazione ha assunto almeno una dose di vaccino e il 70% due I DATI. I decessi sono stati 130.000 con 4.698.038 di casi di contagio e, dopo la prima introduzione dell’obbligo del green pass nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Quando in democrazia per avere diritto di parola è necessario precisare che si è d’accordo con le opinioni dominanti, c’è sempre da essere preoccupati. La pressione mediatica, politica e sociale contro chi avanza critiche nei confronti dell’ennesima estensione dell’obbligo delè talmente forte da disincentivare solo il pensiero che sia lecito ancora porre qualche domanda. Eppure interrogativi rispetto alla gestione attuale della pandemia se ne dovrebbero avanzare molti. L’Italia è una delle nazioni al mondo che registra ad oggi il più alto tasso di adesione alla campagna vaccinale. Nel nostro paese il 76,1% della popolazione ha assunto almeno una dose di vaccino e il 70% due I DATI. I decessi sono stati 130.000 con 4.698.038 di casi di contagio e, dopo la prima introduzione dell’obbligo delnelle ...

