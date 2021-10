SBK Argentina: il ruggito di Redding in gara 2 (Di domenica 17 ottobre 2021) In Argentina, penultimo round del mondiale SBK, Scott Redding vince gara 2 e vendica la disfatta di gara 1. Il pilota della Ducati piega Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea in un bel duello, per poi seminarli e trionfare per distacco. Rea, a sua volta, vince la sua guerra personale contro Toprak, precedendolo in seconda posizione. Ora il distacco tra i due, quando mancano tre gare alla conclusione, è di 30 punti. L’Italia piazza tre alfieri tra la quarta e la sesta posizione, con l’indipendente Axel Bassani a precedere l’ufficiale Michael Ruben Rinaldi. L’altro ufficiale, Andrea Locatelli, è settimo dietro alla BMW di Michael Van Den Mark. Garrett Gerloff, Chaz Davies ed Alvaro Bautista chiudono la top ten. SBK Argentina: regalo di compleanno per Razgatlioglu in gara 1 SBK ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) In, penultimo round del mondiale SBK, Scottvince2 e vendica la disfatta di1. Il pilota della Ducati piega Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea in un bel duello, per poi seminarli e trionfare per distacco. Rea, a sua volta, vince la sua guerra personale contro Toprak, precedendolo in seconda posizione. Ora il distacco tra i due, quando mancano tre gare alla conclusione, è di 30 punti. L’Italia piazza tre alfieri tra la quarta e la sesta posizione, con l’indipendente Axel Bassani a precedere l’ufficiale Michael Ruben Rinaldi. L’altro ufficiale, Andrea Locatelli, è settimo dietro alla BMW di Michael Van Den Mark. Garrett Gerloff, Chaz Davies ed Alvaro Bautista chiudono la top ten. SBK: regalo di compleanno per Razgatlioglu in1 SBK ...

