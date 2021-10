Sanremo | ex amato concorrente molestato da un pedofilo a 10 anni | racconto choc!

Advertising

francigua : Ma il voto social è aperto a tutti i - FredMosby_ : I må mi piacciono da quando sono usciti fuori, li ascolto, ho amatissimo la loro vittoria a Sanremo (per quanto pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo amato

Inews24

... mentre l'ultima edizione de Le parole la notte in volume autonomo è andata presto esaurita, a testimoniare quanto Biamonti sia ancora letto e. L'articolazione del convegno in tre mezze ...Alla sua famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto evanno le sincere condoglianze della redazione di SanremoNews.Un ex concorrente di Sanremo ha subito molestie da un pedofilo quando aveva solamente 10 anni: il racconto inedito a Verissimo.Mancano ancora un bel po’ di mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma, si sa, le indiscrezioni sull’evento canoro più famoso ed amato del nostro Paese iniziano quasi un anno ...