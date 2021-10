Pierpaolo Pretelli ospite a Domenica In si commuove parlando di Giulia Salemi e rivela l’intenzione di avere un figlio | “Ci daremo da fare!”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Questo pomeriggioè stato uno degli ospiti di Mara Venier aIn. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, ed attuale concorrente dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show è stato protagonista di una lunga intervista in cui ha ripercorso il suo esordio come velino a Striscia la Notizia (“Ho trovato un senso molto protettivo da parte di tutti”, ha affermatorispetto al programma di Antonio Ricci) fino all’esperienza nel reality di Canale 5 che gli ha cambiato la vita sia a livello lavorativo, aumentando la sua popolarità e aprendogli le porte del programma di Carlo Conti su Rai 1, sia a livello personale dato che proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia ha conosciuto e si è innamorato della sua fidanzata,. Il GF è stata ...

