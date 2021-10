Paolo Camossi su Marcell Jacobs | “Inseguirà una macchina che traina una campana La gamba destra andava a rimorchio”

(Di domenica 17 ottobre 2021)sta preparando la prossima stagione, dove cercherà di essere grande protagonista dopo essersi laureato Campione Olimpico dei 100 metri. L’azzurro si è rimesso in moto per lanciarsi verso il 2022, che propone Mondiali indoor e all’aperto, oltre agli Europei outdoor. Ci saranno anche delle novità negli allenamenti del velocista italiano, come ha spiegato il suo tecnicoin un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’allenatore è stato molto chiaro: “Puntiamo a trasformare i 100 in una lunga accelerazione. Di solito l’obiettivo è il mantenimento della fase lanciata, maha caratteristiche tali che potrebbero consentirgli un’approccio diverso. Vorrei che in futuro la sua fase di accelerazione fosse la più lunga possibile, che culminasse solo al 100° metro, senza ...

Advertising

SuperTWGattona : RT @99per100: G.O.A.T.?? ATLETICA LEGGERA?????? #ILPIÙGRANDEDITUTTI i tempi SALTO TRIPLO #THEGREATESTOFALLTIME ?? Italian Triple Jump Vota, RT e… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Camossi

La Gazzetta dello Sport

A guidarli, dal 2015, c'è, coach e anche qualcosa di più. Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo: riguarda l'evento del Festival Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Prima della finale ero stanchissimo, ho detto al mio allenatore'io non ce la faccio'. La vittoria di Gimbo Tamberi mi ha dato una grande carica. E nel momento in cui ho fissato la ...Marcell Jacobs sta preparando la prossima stagione, dove cercherà di essere grande protagonista dopo essersi laureato Campione Olimpico dei 100 metri. L'azzurro si è rimesso in moto per lanciarsi vers ...Marcell Jacobs ha già messo nel mirino la prossima stagione e si sta preparando per essere protagonista nel 2022, dove dovrà confermare quanto di eccezionale fatto nell'anno che ormai volte al termine ...