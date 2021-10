Offese a Segre dal palco dei No pass e poi le scuse | le parole della senatrice a vita |  «La risposta ora è il silenzio»

Advertising

VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La risposta della senatrice a vita agli insulti e alle offese dal palco dei No green pass - Adnkronos : #NoGreenpass, dopo le offese dal palco di Bologna Capitani scrive a #LilianaSegre. Lei replica: 'La mia risposta è… - lc71488535 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - La risposta della senatrice a vita agli insulti e alle offese dal palco dei No green pass - Dadazyb : RT @VittorioSgarbi: Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Offese Segre

... leader No Green pass di sinistra, dopo le parole pronunciate venerdì dal palco a Bologna scrive una lettera aperta a Liliana, per spiegare quel "dovrebbe sparire da dove è", che l'ha fatto ...E in particolare quella organizzata a Bologna, dal cui palco sono partitepesanti alla senatrice Liliana, una delle ultime sopravvissute agli orrori della Shoah, scatenando un mare di ...In quel ruolo ritengo che Lei abbia il dovere di esprimersi contro ogni violenza, anche se è rivolta a chi non la pensa come Lei'. 'Da parte di una persona che come ultimo atto della sua vita ha promo ...Gian Marco Capitani, esponente del movimento novax "Primum non nocere", ha attaccato duramente la senatrice Liliana Segre. Un feroce antisemita, dire? E, invece, no... È un anti-fa ...