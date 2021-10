New York State: quasi due terzi è completamente vaccinato (Di domenica 17 ottobre 2021) quasi i due terzi dei residenti a New York State risulta completamente vaccinato. Ad affermalo è il CDC, che ha pubblicato dei nuovi risultati sabato. Si tratta del tasso di vaccinazione tra i più alti di tutto il Paese. A giocare un ruolo non trascurabile sono i mandati sule vaccinazioni imposti in particolare a New Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021)i duedei residenti a Newrisulta. Ad affermalo è il CDC, che ha pubblicato dei nuovi risultati sabato. Si tratta del tasso di vaccinazione tra i più alti di tutto il Paese. A giocare un ruolo non trascurabile sono i mandati sule vaccinazioni imposti in particolare a New

Advertising

borghi_claudio : La cosa che mi manda ai matti è sentire le legioni di persone in televisione che commentano come se quello che sta… - SkyTG24 : Covid, New York torna alla normalità: la Grande Mela riparte grazie ai vaccinati. VIDEO - Agenzia_Ansa : New York Post, Zuckerberg ha speso 419 milioni e favorito Biden. 'Ha finanziato ong che hanno condizionato uffici e… - maurisematary : RT @CinemaVsDave: THE NEW YORK RIPPER (1982) dir. Lucio Fulci - Billa42_ : New York State: quasi due terzi è completamente vaccinato -