Napoli-Torino 1-0, decide Osimhen e Spalletti si riprende il primo posto (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Napoli vuole l'ottava vittoria consecutiva per riprendersi il primo posto, il Torino vuole dare continuità alle buone prestazioni degli ultimi tempi e si presenta allo stadio Maradona... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilvuole l'ottava vittoria consecutiva perrsi il, ilvuole dare continuità alle buone prestazioni degli ultimi tempi e si presenta allo stadio Maradona...

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - d9c4 : RT @CucchiRiccardo: Vittoria sofferta e per questo ancora più importante. E sono 8 su 8. Il #Napoli sta acquisendo il carattere giusto. Ma… - Immaguarino6 : RT @CucchiRiccardo: Vittoria sofferta e per questo ancora più importante. E sono 8 su 8. Il #Napoli sta acquisendo il carattere giusto. Ma… -