Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna su Rai 1 | il vicequestore di Matera in onda martedì 26 ottobre

(Di domenica 17 ottobre 2021)sta perre protagonista in tv con la secstagione di. Ilditornerà su Rai 1262021. Otto prime serate incentrate sulle indagini e le avventure della protagonista nata dall’inventiva della scrittrice Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera. Accanto alla protagonista ci saranno il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), il marito Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo), la figlia Valentina (Alice Azzariti), la sua assistente Diana De Santis (Barbara Ronchi), il faccendiere Saverio Romaniello (Cesare Bocci), ilcapo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso), la mamma ...

L'attore, nel cast de "I Bastardi di Pizzofalcone" , sarà nella nuova stagione di "- Sostituto procuratore" dove interpreta il marito mite e accomodante Pietro De Ruggeri. L'intervista ...... da Mina Settembre ae la sua risposta è stata:La seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha finalmente una data: il vicequestore di Matera dal look eccentrico e dal carattere a tratti ...Cantante, attore, ballerino e conduttore: l'estro artistico del camaleontico Miguel Bosè verrà raccontato in una serie tv in sei episodi che sarà ...