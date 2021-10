I Vigili del Fuoco salvano un capriolo bloccato tra i rovi in Toscana (Di domenica 17 ottobre 2021) È finita bene per un giovane capriolo che nel pomeriggio di sabato è rimasto impigliato tra i rovi, nei pressi di un sentiero in località San Leonardo (Prato). Il lieto fine è stato possibile grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montemurlo. L'intervento è scattato sabato dopo le 16 L'operazione è scattata poco dopo le 16 di sabato pomeriggio. L'animale non riusciva a liberarsi in una zona limitrofa al sentiero Cai. A lungo ha provato a farlo autonomamente, ma i tentativi sono falliti e gli sono costati diverse ferite. capriolo affidato alle cure del personale sanitario Una volta liberato dai Vigili del Fuoco l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario che si è occupato di rimetterlo in sesto prima di poterlo fare tornare a ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 17 ottobre 2021) È finita bene per un giovaneche nel pomeriggio di sabato è rimasto impigliato tra i, nei pressi di un sentiero in località San Leonardo (Prato). Il lieto fine è stato possibile grazie all'intervento deideldel distaccamento di Montemurlo. L'intervento è scattato sabato dopo le 16 L'operazione è scattata poco dopo le 16 di sabato pomeriggio. L'animale non riusciva a liberarsi in una zona limitrofa al sentiero Cai. A lungo ha provato a farlo autonomamente, ma i tentativi sono falliti e gli sono costati diverse ferite.affidato alle cure del personale sanitario Una volta liberato daidell'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario che si è occupato di rimetterlo in sesto prima di poterlo fare tornare a ...

