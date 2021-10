Graduatorie Permanenti ATA: il servizio su scuola paritaria non è titolo d’accesso (Di domenica 17 ottobre 2021) Personale ATA: è bene fare i conti con l'obiettivo finale, ossia l'assunzione da graduatoria permanente 24 mesi e quindi quando si accetta una supplenza è giusto chiedersi se essa darà il via libera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 ottobre 2021) Personale ATA: è bene fare i conti con l'obiettivo finale, ossia l'assunzione da graduatoria permanente 24 mesi e quindi quando si accetta una supplenza è giusto chiedersi se essa darà il via libera. L'articolo .

