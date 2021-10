GF Vip | Sophie ci prova con Manuel? La proposta inaspettata

Leggi su piusanipiubelli

(Di domenica 17 ottobre 2021) Durante la festa che c’è stata ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un inatteso riavvicinamento tra. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scherzato con la produzione del reality, chiedendo una canzone speciale per poter baciaredi front a tutti: tentativo di flirt in atto? Dopo aver chiuso la sua storia con Lulù,sta cercando di viversi finalmente con spontaneità e tranquillità la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip. Come aveva più volte spiegato anche la principessa durante i suoi momenti di gelosia,Codegoni ha sempre avuto un atteggiamento di grande affetto e attenzione nei confronti del nuotatore. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, ha sempre confessato che si trattava semplicemente di un’amicizia. Nella serata di ...