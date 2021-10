GF Vip 6, in arrivo un clamoroso due di picche: non ci sarà nessuna relazione (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel GF Vip 6 starebbe per arrivare un clamoroso due di picche ad un concorrente. Scopri le confidenze che sono state catturate dalle telecamere della casa più spiata d’Italia che confermerebbero che il nuovo amore non nascerà. Le vicende sentimentali di Gianmaria Antinolfi sono state spesso protagoniste di questo GF Vip 6. L’imprenditore campano è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel GF Vip 6 starebbe per arrivare undue diad un concorrente. Scopri le confidenze che sono state catturate dalle telecamere della casa più spiata d’Italia che confermerebbero che il nuovo amore non nascerà. Le vicende sentimentali di Gianmaria Antinolfi sono state spesso protagoniste di questo GF Vip 6. L’imprenditore campano è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

airterminal_one : @dietrolapolitic @Elvira39886599 @LaviniaBLR Dimenticavo l'anno scorso zero vaccinati, dopo due settimane dall'arri… - twittandoita : Intervista VIP un po' più friccicarella. Ubaldo Pantani e Lucia Ocone nuovi imitatori del programma. Via al band, i… - Socialmenteesc : Con Montesano c'è anche Pappalardo, ora che ci sono i VIP,sì che la balordaggine di tutto questo circo dei no GP è… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, nuovi concorrenti in arrivo: chi potrebbe entrare nella casa del GF Vip nelle prossime pu… - CIAfra73 : Su #Italia1 è in arrivo la novità #BackToSchool con Nicola Savino: ecco i dieci protagonisti vip! -