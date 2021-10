Gabbiadini | “Felice di tornare Mi mancava il campo Il Cagliari non merita quella classifica”

(Di domenica 17 ottobre 2021) L’attaccante della Sampdoria, Manoloha parlato a Sky prima della sfida suldel. Queste le parole dell’attaccante doriano: “Mi è mancato molto il, stare fuori è difficile. Sto bene, mi sono allenato bene come tutta la squadra in questa sosta e siamo pronti per affrontare una grandissima partita. Ilha una rosa di qualità, vogliono ottenere i 3 punti davanti al loro pubblico, non ci fidiamo della loro. Però abbiamo preparato bene la gara”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Mi piaceva l'idea di giocare con lui, anche se poi abbiamo tanti attaccanti forti, daa Torregrossa. In carriera ho giocato con tutti davanti e mi sono sempre adattato. S'è visto anche a ...Gruppo che, in vista dell'Inter, ha affrontato in partitella la Primavera diTufano. Albin Ekdal ha svolto un percorso personalizzato; Manoloil proprio programma di recupero ...Sampdoria Cagliari potrebbe essere una partita speciale per Mohamed Ihattaren: rientrato stabilmente in gruppo potrebbe fare il suo esordio Roberto D’Aversa è già soddisfatto di poter riflettere sull’ ...