Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor La moglie | “Poteva ucciderlo” The Notorious denunciato

(Di domenica 17 ottobre 2021)è stato aggredito malamente da. Il famoso cantante e presentatore hal’accaduto alle forze dell’ordine e ha spiegato quanto successo anche sui social network. Il fuoriclasse della MMA, una delle più grandi icone internazionali delle arti marziali miste, ha sferrato un pugno a volto dell’artista italiano nel corso di una serata organizzata all’Hotel St. Regis di Roma appositamente per incontrarlo. Ricordiamo che l’irlandese, ex Campione del Mondo e reduce dalle due sconfitte contro Dustin Poirier, si trova nella capitale per il battesimo del figlio (funzione in Vaticano). Wilma Faissol,di, ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Doveva essere una bella serata, eravamo stati ...

La denuncia arriva via social (ma ne è stata presentata una anche alle forze dell'ordine) e la notizia rimbalza in un attimo di profilo in profilo: è stato aggredito dal lottatore irlandese Conor McGregor. Il campione di MMA Conor McGregor, a Roma per il battesimo del figlio in Vaticano, ha infatti sferrato un pugno al... Wilma Helena Faissol ha raccontato su Instagram che il marito è stato preso a pugni da Conor McGregor.