Finale Norrie-Basilashvili in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021

Cameron Norrie dovrà vedersela con Nikoloz Basilashvili durante la Finale del Masters 1000 di Indian Wells 2021, prestigioso torneo statunitense. Il tennista britannico ha sconfitto Grigor Dimitrov, dominando il confronto con il più quotato bulgaro e dimostrando una costanza di rendimento raramente in discussione; il georgiano, invece, dopo l'exploit inaspettato ai danni di Alexander Zverev, ha domato l'impeto di Taylor Fritz, giocatore di casa. Norrie parte con i favori del pronostico, considerando la percentuale elevata di vittorie in stagione, sebbene Basilashvili non sia nuovo a clamorose sorprese nel circuito maggiore, come ricorda Roger Federer (sconfitto a Doha dal georgiano). L'ultimo atto del torneo americano ...

