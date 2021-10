David Amess accoltellato | convalidato il fermo per terrorismo ad Ali Harbi Ali

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiama AliAli il 25enne britannico di origini somale arrestato ieri per l’uccisione del deputato conservatorea morte nell’Essex. Lo ha reso noto stasera la polizia dopo la convalida delda parte di un giudice, che ha autorizzato il prolungamento della custodia cautelare del giovane per violazione della legge sul(Terrorism Act) almeno fino al 22 ottobre. Si chiama AliAli il 25enne britannico di origini somale arrestato per l’omicidio del deputato Tory. Il padre del killer, secondo alcuni media inglese, sarebbe un ex membro del governo somalo Fonti investigative citate dalla Bbc hanno confermato che Ali era stato segnalato qualche anno fa alle autorità ...

Chi è il responsabile della morte di? Il deputato conservatore è stato ucciso venerdì durante un incontro elettorale a Leigh - on - Sea, nell'Essex nel sud dell'Inghilterra, dopo essere stato accoltellato " ripetutamente ". ..., 69 anni, era un uomo del popolo, un politico, del Partito Conservatore, membro di Westminster, ma anche un cittadino britannico come tanti, senza grandi ambizioni politiche, al servizio ...In un tweet i due parlamentari svizzeri hanno espresso le loro “sentite condoglianze” alla famiglia, agli amici e ai colleghi del deputato Tory ...Sarebbe questa la pista seguita per il momento da Scotland Yard, in collaborazione con i detective della Essex Police ...