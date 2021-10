Calcio: Olanda, crolla parte tribuna stadio, nessun ferito (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Tragedia sfiorata in Olanda al termine della partita di Eredivisie tra Nec Nimegue e Vitesse Arnhem quando una parte della tribuna dello staio è crollata. I tifosi ospiti stavano festeggiando la vittoria con i propri giocatori quando c'è stato un cedimento di alcuni gradoni dello stadio. Grosso rischio, ma per fortuna nessun ferito. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Tragedia sfiorata inal termine della partita di Eredivisie tra Nec Nimegue e Vitesse Arnhem quando unadelladello staio èta. I tifosi ospiti stavano festeggiando la vittoria con i propri giocatori quando c'è stato un cedimento di alcuni gradoni dello. Grosso rischio, ma per fortuna

