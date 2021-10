Basket, Serie A 201-2022: David Logan padrone dell’ultimo minuto, Dinamo Sassari corsara a Treviso (Di domenica 17 ottobre 2021) Colpo esterno del Banco di Sardegna Sassari, che conquista sul parquet del PalaVerde la sua terza vittoria in questo campionato di Serie A 2021-2022. La formazione di Demis Cavina batte la Nutribullet Treviso per 64-71 nell’anticipo del mezzogiorno della quarta giornata, e lo fa con un decisivo David Logan, autore di un autentico morso dell’ex, da 22 punti e un paio di triple decisive. Niente da fare per gli uomini di Max Menetti, che pure sfoggiano un buon DeWayne Russell (13 punti) e Nicola Akele che sfiora la doppia doppia (10 e 9 rimbalzi). Primo quarto non ad altissima produzione realizzativa, tra due squadre che ragionano anche sul doppio binario della Champions League. Comincia Russell da tre, risponde Clemmons e poi sono più le difese a mettersi in mostra rispetto agli ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Colpo esterno del Banco di Sardegna, che conquista sul parquet del PalaVerde la sua terza vittoria in questo campionato diA 2021-. La formazione di Demis Cavina batte la Nutribulletper 64-71 nell’anticipo del mezzogiorno della quarta giornata, e lo fa con un decisivo, autore di un autentico morso dell’ex, da 22 punti e un paio di triple decisive. Niente da fare per gli uomini di Max Menetti, che pure sfoggiano un buon DeWayne Russell (13 punti) e Nicola Akele che sfiora la doppia doppia (10 e 9 rimbalzi). Primo quarto non ad altissima produzione realizzativa, tra due squadre che ragionano anche sul doppio binario della Champions League. Comincia Russell da tre, risponde Clemmons e poi sono più le difese a mettersi in mostra rispetto agli ...

