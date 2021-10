Amici, arriva la vendetta della Celentano: un allievo è a rischio eliminazione (Di domenica 17 ottobre 2021) L’insegnante di danza Alessandra Celentano ha deciso di mandare in sfida un ragazzo della scuola ma i fan non sono d’accordo e trovano ingiusta la sua scelta. Per altro è una decisione che sembra essere derivata da una vendetta. Vediamo cosa è successo ad Amici 21. Alessandra Celentano-AltranotiziaLa Celentano ha deciso di far misurare uno dei ballerini di danza classica con un altro allievo di Amici e a quanto pare la decisione ha creato una polemica tra chi crede che l’insegnante abbia fatto bene e chi invece ritiene che lo studente non meriti l’eliminazione. Ma di chi si tratta? Amici, Alessandra Celentano si ‘vendica’ e mette in sfida il ballerino L’esigente insegnante ha ... Leggi su altranotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) L’insegnante di danza Alessandraha deciso di mandare in sfida un ragazzoscuola ma i fan non sono d’accordo e trovano ingiusta la sua scelta. Per altro è una decisione che sembra essere derivata da una. Vediamo cosa è successo ad21. Alessandra-AltranotiziaLaha deciso di far misurare uno dei ballerini di danza classica con un altrodie a quanto pare la decisione ha creato una polemica tra chi crede che l’insegnante abbia fatto bene e chi invece ritiene che lo studente non meriti l’. Ma di chi si tratta?, Alessandrasi ‘vendica’ e mette in sfida il ballerino L’esigente insegnante ha ...

