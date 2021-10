WTA Mosca 2021: il tabellone. Jabeur, Sakkari e Muguruza per assicurarsi le Finals. Torna in campo Aryna Sabalenka (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci sarà grande attenzione sul WTA 500 di Mosca, perché potrebbe mettere in palio punti davvero importanti relativamente alle WTA Finals di Guadalajara. Ma non si tratta del solo argomento che corre sul piano del torneo moscovita, che Torna dopo un anno di pausa causato dalla pandemia di Covid-19. Dopo esser stata fermata proprio dal virus che ha cambiato le abitudini del mondo nell’ultimo anno e mezzo, Torna in campo, e con una wild card, la bielorussa Aryna Sabalenka. Per lei un percorso irto di pericoli, se non altro per la buona forma di molte giocatrici nei dintorni e soprattutto perché ai quarti c’è la tunisina Ons Jabeur, in odor di Finals e soprattutto autrice di un’ultima parte di stagione a ritmi altissimi con il suo tennis ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci sarà grande attenzione sul WTA 500 di, perché potrebbe mettere in palio punti davvero importanti relativamente alle WTAdi Guadalajara. Ma non si tratta del solo argomento che corre sul piano del torneo moscovita, chedopo un anno di pausa causato dalla pandemia di Covid-19. Dopo esser stata fermata proprio dal virus che ha cambiato le abitudini del mondo nell’ultimo anno e mezzo,in, e con una wild card, la bielorussa. Per lei un percorso irto di pericoli, se non altro per la buona forma di molte giocatrici nei dintorni e soprattutto perché ai quarti c’è la tunisina Ons, in odor die soprattutto autrice di un’ultima parte di stagione a ritmi altissimi con il suo tennis ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Mosca Tabellone Wta Mosca 2021: Sabalenka numero 1, presenti Muguruza e Sakkari Di seguito tutti gli accoppiamenti del main draw del Wta di Mosca. TABELLONE ATP 250 ANVERSA 2021 PRIMO TURNO (1) Sabalenka bye Samsonova vs Tomljanovic Kasatkina vs Kalinina Alexandrova vs (5) ...

A Mosca Bronzetti in gara nelle qualificazioni ... LIVE alle ore 11.00 e 13.00 (semifinali) domenica 24 ottobre - LIVE alle ore 11.00 (finale); in replica alle ore 21.15 RISULTATI "VTB Kremlin Cup" WTA 500 Mosca, Russia 18 - 24 ottobre, 2021 $565.

