Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 20:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione oggi a Roma oltre 200mila manifestanti al grido noi fascismo e la tendenza sia al lavoro la sicurezza ai diritti CGIL CISL e UIL e con loro il centro-sinistra sono scesi in piazza per la grande manifestazione Democratica antifascista Uniti hanno spiegato perché l’assalto squadrista la sede della CGIL di sabato scorso è considerato una tacca tutto il sindacato confederale il mondo del lavoro e la democrazia in Piazza San Giovanni oltre il segretario del PD Enrico Letta il Presidente del Consiglio Mario Draghi l’ex premier Giuseppe Conte la cronaca avevano favorito la latitanza del Boss Bernardo Provenzano Angelo operazione dei Carabinieri inferto un duro colpo al patrimonio mafia corleonese seguendo il sequestro di beni per un valore ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione oggi aoltre 200mila manifestanti al grido noi fascismo e la tendenza sia al lavoro la sicurezza ai diritti CGIL CISL e UIL e con loro il centro-sinistra sono scesi in piazza per la grande manifestazione Democratica antifascista Uniti hanno spiegato perché l’assalto squadrista la sede della CGIL di sabato scorso è considerato una tacca tutto il sindacato confederale il mondo del lavoro e la democrazia in Piazza San Giovanni oltre il segretario del PD Enrico Letta il Presidente del Consiglio Mario Draghi l’ex premier Giuseppe Conte la cronaca avevano favorito la latitanza del Boss Bernardo Provenzano Angelo operazione dei Carabinieri inferto un duro colpo al patrimonio mafia corleonese seguendo il sequestro di beni per un valore ...

