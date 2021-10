Stefano Guindani ad “Interviste in doppio petto”

(Di sabato 16 ottobre 2021) “in” è una nuova rubrica di VelvetMAG, inedita perché per la prima volta nella storia della rivista l’intervistatore è uno stilista. Mirco Giovannini ha scelto gli ospiti delle sue chiacchierate per raccontare aspetti del mondo della moda, del fashion e dello showbiz, con l’occhio, le parole e le forbici! Un po’ da addetto ai lavori, un po’ da neofita del giornalismo. Mirco, ogni volta, rigorosamente consegna “una giacca in” in maglia all’intervistato, segno supremo per lui dell’eleganza. Photo Credits: Teresa ComberiatiPer il debutto della rubrica ha scelto, un nome celebre della fotografia italiana, per i suoi reportage, per i ritratti delle celebrities e per aver raccontato con gli scatti il mondo del lusso e ...

