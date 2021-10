Serie A: corsa scudetto, Napoli una giornata da sfruttare. Inter, Lazio, Juve e Roma si scontrano (Di sabato 16 ottobre 2021) La corsa scudetto in Serie A offre una grande occasione al Napoli che sfida il Torino. Juve-Roma e Lazio-Inter si scontrano tra di loro. Gli esami non finiscono mai e quindi anche se la squadra di Spalletti fino ad ora ha viaggiato a punteggio pieno è chiamata a fare un altro sforzo. Il Napoli deve vincere con il Torino per allungare in classifica. Serve assolutamente questo salto di mentalità alla formazione partenopea che deve cogliere l’occasione e racimolare punti sulle avversaria. La corsa scudetto è molto aperta in Serie A con il Napoli che ha due punti di vantaggio sul Milan, quattro sulll’Inter e sei sulla ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 ottobre 2021) LainA offre una grande occasione alche sfida il Torino.sitra di loro. Gli esami non finiscono mai e quindi anche se la squadra di Spalletti fino ad ora ha viaggiato a punteggio pieno è chiamata a fare un altro sforzo. Ildeve vincere con il Torino per allungare in classifica. Serve assolutamente questo salto di mentalità alla formazione partenopea che deve cogliere l’occasione e racimolare punti sulle avversaria. Laè molto aperta inA con ilche ha due punti di vantaggio sul Milan, quattro sulll’e sei sulla ...

