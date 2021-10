Scossa di magnitudo 4 8 a Bali | tre morti

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di un terremoto di4.8 che ha colpito oggi l’isola di, in Indonesia. Lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. La...

Adnkronos

Adnkronos

...sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di un terremoto di4.8 che ha colpito oggi l'isola di Bali, in Indonesia. Lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. Laè ......sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di un terremoto di4.8 che ha colpito oggi l'isola di Bali, in Indonesia. Lo ha reso noto la Protezione civile del Paese. Laè ...Morti e feriti si registrano a Bali, in Indonesia, a seguito di un terremoto di magnitudo 4.8 che si è verificato oggi. La scossa, spiega la Protezione civile, è stata rilevata a nordest della città d ...Il sisma, localizzato nella parte est dell'isola di Bali e a circa 10 km di profondità, ha fatto tremare diversi edifici e causato fratture nel terreno ...