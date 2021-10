Ornella Boccafoschi | perché non è a Ballando con le Stelle | l’annuncio

Leggi su ck12

(Di sabato 16 ottobre 2021) Forfait per la ballerina importante della donna. Parte oggi l’edizione numero 16 del talent showcon le, condotto da Milly Carlucci e da sempre record di share per la prima serata di Raiuno. Anche quest’anno ci saranno delle novità e c’è grande entusiasmo intorno ai concorrenti che ne prenderanno parte. Invece, per quanto riguarda i ballerini si registrano dei forfait. (Instagram)Non ci sarà, come noto, Raimondo Todaro, che ha lasciato il programma destinazione Amici di Maria De Filippi. Ma non ci saranno anche due delle ballerine, ovvero Veera Kinnunen e, la prima arrivata lo scorso anno al secondo posto in coppia con Paolo Conticini. Ti potrebbe interessare anche -> Oney Tapia, il dramma dell’atleta: “Così sono diventato cieco” Nata a Giarre, in provincia di ...