Omicidio suicidio a Montesilvano, trovati i corpi senza vita in casa di un uomo e una donna (Di sabato 16 ottobre 2021) . I corpi senza vita di due persone sono stati trovati questa mattina in una casa di Montesilvano, in provincia di Pescara. I carabinieri sono giunti in via Tagliamento insieme con i soccorritori del 118 dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini spaventati dalle urla che provenivano dall'appartamento. I cadaveri appartengono a un uomo e una donna. Si tratterebbe di una coppia, un uomo e una donna, che vivevano col figlio.

