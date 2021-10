Nel regno del tartufo umbro e della lana Sopravvissana (Di sabato 16 ottobre 2021) A circa un’ora di macchina da Perugia e a una trentina di chilometri da Spoleto, arroccato tra i dolci rilievi appennini e il monte Serano, c’è Pettino, piccolo borgo di mille ettari fondato nel 1486 dalla famiglia che acquistò la proprietà per rivendicarne l’indipendenza da Trevi e oggi frazione più alta del comune di Campello sul Clitunno. A guidare la comunità, composta da qualche decina di residenti più alcuni abitanti che soggiornano alcuni mesi l’anno, circa 250 pecore di razza Sopravissana, diversi cani pastore e da tartufo e qualche animale da cortile, c’è una delle discendenti della famiglia fondatrice, Francesca Chiacchiarini, prima donna in seicento anni a ricoprire il ruolo di presidente eletta e anima di Wild Foods Italy, la fattoria attorno alla quale ruota tutto il villaggio. Uno statuto che ha radici nel passato e ancora contribuisce a ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 ottobre 2021) A circa un’ora di macchina da Perugia e a una trentina di chilometri da Spoleto, arroccato tra i dolci rilievi appennini e il monte Serano, c’è Pettino, piccolo borgo di mille ettari fondato nel 1486 dalla famiglia che acquistò la proprietà per rivendicarne l’indipendenza da Trevi e oggi frazione più alta del comune di Campello sul Clitunno. A guidare la comunità, composta da qualche decina di residenti più alcuni abitanti che soggiornano alcuni mesi l’anno, circa 250 pecore di razza Sopravissana, diversi cani pastore e dae qualche animale da cortile, c’è una delle discendentifamiglia fondatrice, Francesca Chiacchiarini, prima donna in seicento anni a ricoprire il ruolo di presidente eletta e anima di Wild Foods Italy, la fattoria attorno alla quale ruota tutto il villaggio. Uno statuto che ha radici nel passato e ancora contribuisce a ...

