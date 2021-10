Napoli | rubata l’auto di Luciano Spalletti | la procura apre un’inchiesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Aveva parcheggiato la sua utilitaria, una Fiat Panda, all’esterno dell’albergo in pieno centro dove attualmente vive. Ma la mattina dopo, quando è tornato per recuperarla, ha scoperto che qualcuno gliel’aveva. Vittima del furto è, allenatore del, che ha subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Il tecnico della squadra partenopea era rientrato tardi giovedì 15 e, probabilmente per risparmiare tempo, aveva preferito evitare di parcheggiare in garage in favore del piccolo slargo all’esterno dell’hotel Britannique, situato lungo corso Vittorio Emanuele. La mattina seguente la spiacevole scoperta: la vettura non c’era più. Ignoto al momentore del furto, anche sesi è subito recato dalla polizia per informarla dell’episodio prima ...