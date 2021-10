(Di sabato 16 ottobre 2021) Josèa maniche corte in una gelida sera di ottobre con un bicchiere di whisky in mano insieme ad uno degli sportivi più importanti al mondo. È successo ieri sera a, dove il tecnico ...

Advertising

maespo69 : RT @Gazzetta_it: #Mourinho e #McGregor, incontro stellare a Roma. Con dedica: “Questo allenatore è una leggenda” - BuonAndrew : RT @AliprandiJacopo: Conor #McGregor in vacanza a Roma. Assediato da migliaia di fan. Lui va a cena con Josè #Mourinho: “Rispetto questo… - tottibure : RT @AliprandiJacopo: Conor #McGregor in vacanza a Roma. Assediato da migliaia di fan. Lui va a cena con Josè #Mourinho: “Rispetto questo… - sportli26181512 : Mourinho e McGregor, incontro stellare a Roma. Con dedica: 'Questo allenatore è una leggenda': Mourinho e McGregor,… - LorenzoFracassa : RT @Gazzetta_it: #Mourinho e #McGregor, incontro stellare a Roma. Con dedica: “Questo allenatore è una leggenda” -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho McGregor

Josèa maniche corte in una gelida sera di ottobre con un bicchiere di whisky in mano insieme ad ... dove il tecnico portoghese ha incontrato il campione Mma Conor, nella capitale per ...Poi un viaggio dedicato a lui nella storia della capitale, la foto con le chiavi del Vaticano e ovviamente l'incontro con uno dei suoi idoli, José. Perché Conorè stato a Roma e ha ...José Mourinho è molto concentrato in vista del prossimo impegno della Roma contro la Juve: momento speciale per il tecnico portoghese.MCGREGOR MOURINHO – Conor McGregor e Josè Mourinho, la coppia che non ti aspetti. L’ex campione UFC dei pesi leggeri e dei piuma ha postato su Instagram le foto dell’incontro con il tecnico della Roma ...