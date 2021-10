L' ultima furbizia No Green Pass | mettersi in malattia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 ottobre 2021) Per quei pochi ostinati lavoratori che non vogliono vaccinarsi e che al tempo stesso non hanno voglia o denaro per farsi tamponare ogni due giorni non resta che un’scorciatoia : darsi malati. Questa è l’a cui possono ricorrere i Noed effettivamente è quello che è in parte successo ieri, primo giorno di applicazione del certificato verde obbligatorio nei luoghi di lavoro. Sono infatti aumentati i certificati medici presentati dai dipendenti. I dati in quest’caso riguardano sia il lavoro pubblico che quello privato ma indicano che alla fine della mattinata all’Inps erano arrivati 47.393 certificati di, in lieve aumento (5,5%) rispetto a due settimane prima ma con un deciso balzo (+23,3%) rispetto al venerdì precedente.