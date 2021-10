L’Inter tenta lo scambio per il bomber a gennaio: ‘carta’ Sanchez (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Inter avrebbe in mente uno scambio da proporre a gennaio per un bomber in Serie A: Alexis Sanchez nell’affare del club nerazzurro L’Inter di Inzaghi riparte subito con un big… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 16 ottobre 2021)avrebbe in mente unoda proporre aper unin Serie A: Alexisnell’affare del club nerazzurrodi Inzaghi riparte subito con un big… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sanpiotr : @PZiliano @Paolo160376 @22Militico @Ruttosporc Bruciore di culo e ossessione ce l'ha chi tenta di sminuire la vitto… - vivoperlinter : #Mercato: le ultime notizie della notte. #Marotta tenta due colpi per rinforza l'#Inter - interliveit : ??Il #Newcastle (di #Conte?) 'tenta' #Brozovic. #Inter in allarme, giovedì l'incontro con l'entourage per avvicinare… - infoitsport : L'Inter tenta il colpaccio alla Locatelli: promessa stretta e ritorno di fiamma - SerieBNewsCom : Il #Milan tenta l'assalto decisivo al nuovo bomber -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter tenta Inter, ecco perché la Serie A tenta gli arabi: denari e consenso, il piano degli sceicchi Liberoquotidiano.it