Letta | Conte e ministri in piazza con sindacati

AGI - Il primo politico a portare la solidarietà alla Cgil, prima al corteo e poi nella piazza organizzata dai sindacati per ribadire il no a tutte le forme di fascismo, è stato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Tra gli ultimi a lasciare piazza San Giovanni, gremita di gente, è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che ha seguito gli interventi dei segretari generali sotto al palco insieme a Luigi Di Maio e ad Alfonso Bonafede, alla vice presidente del Senato Paola Taverna, al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, alla vice ministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova (presidente di Italia viva), al ministro della Salute, Roberto Speranza, e insieme a tanti altri volti noti della politica, come quello di Elio Vito, unico esponente del centrodestra a partecipare.

