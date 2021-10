Lazio, Sarri: “Queste scene si vedono solo in Italia, l’Inter doveva buttare la palla” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Siamo andati sotto su rigore ma eravamo in partita. Ai ragazzi ho detto che se fossimo rimasti in partita non avremmo perso mai. L’episodio del 2° gol? C’è poco da dire. Con Dimarco a terra la palla ce l’ha l’Inter e sono loro che calciano in porta, dovevano essere loro a mettere la palla fuori. Noi abbiamo continuato a giocare, c’è un regolamento e Queste scene si vedono solo in Italia. In Premier nessuno protesta per Queste cose. Luiz Felipe? Lui mi ha detto che stava andando a salutare Correa e non era sua intenzione litigare con lui. C’è stato un frainteso clamoroso. Felipe Anderson è stato aggredito ripetutamente. Io sono stato squalificato per atteggiamento intimidatorio e mi aspettavo qualche rosso dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) “Siamo andati sotto su rigore ma eravamo in partita. Ai ragazzi ho detto che se fossimo rimasti in partita non avremmo perso mai. L’episodio del 2° gol? C’è poco da dire. Con Dimarco a terra lace l’hae sono loro che calciano in porta,no essere loro a mettere lafuori. Noi abbiamo continuato a giocare, c’è un regolamento esiin. In Premier nessuno protesta percose. Luiz Felipe? Lui mi ha detto che stava andando a salutare Correa e non era sua intenzione litigare con lui. C’è stato un frainteso clamoroso. Felipe Anderson è stato aggredito ripetutamente. Io sono stato squalificato per atteggiamento intimidatorio e mi aspettavo qualche rosso dopo ...

Advertising

sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Questo non è più sport, è un calcio che non mi appartiene più+++ - DiMarzio : #SerieA, #LazioInter | Il commento di #Tare sul ritorno di #Inzaghi, le scelte di #Sarri e il calendario internazio… - msg_emanuele : RT @LALAZIOMIA: #Inter #Lazio #Notizie #InEvidenza “Certe scene si vedono solo in Italia”: Sarri sbotta contro l’Inter - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Dimarco a terra? Certe scene si vedono solo in Italia': Il tecnico biancoceleste si gode la vittoria… - LALAZIOMIA : L'Inter dura solo un'ora e i cambi di Sarri sono più azzeccati: così la Lazio fa la festa a Inzaghi -