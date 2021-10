Lautaro e l' Olimpico | Inzaghi | ritorni difficili

Advertising

L'Inter con il rebus sudamericani contro la Lazio dopo le partite delle nazionali. Il 'Toro' e Correa ci sono, Vidal e Sanchez no di MATTIA TODISCO... Acerbi sarà squalificato PROBABILI FORMAZIONI SERIE A LAZIO INTER Grande anticipo all', ... il grande ex Simone Inzaghi (viaggi intercontinentali permettendo) dovrebbe schierare...L’Inter con il rebus sudamericani contro la Lazio dopo le partite delle nazionali. Il ‘Toro’ e Correa ci sono, Vidal e Sanchez no ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ritrova il suo passato nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Gioie, dolori, tanti successi e il tradimento finale nella carriera laziale del tecnico piacentin ...