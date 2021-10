La protesta dei portuali contro il Green Pass non si ferma, in 1.500 a Trieste (Di sabato 16 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Sostanze cancerogene in aria e acqua in Slovenia, timori crescenti anche a Gorizia L'albero di una barca finisce in fondo al mare durante la ... Leggi su friulioggi (Di sabato 16 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Sostanze cancerogene in aria e acqua in Slovenia, timori crescenti anche a Gorizia L'albero di una barca finisce in fondo al mare durante la ...

Advertising

CottarelliCPI : La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi perché vuole tornare a vivere in sicurezza. La pro… - Giorgiolaporta : #Trieste chiama #Genova risponde. La protesta dei #portualidiTrieste dilaga e si estende in tutta Italia. Tenete du… - SkyTG24 : Ita, presidio dei lavoratori del trasporto aereo a Fiumicino - AssiElena : RT @byoblu: Nunzia Schilirò per #Byoblu: 'La protesta dei #portualidiTrieste è una delle forme di protesta che possono salvare il nostro Pa… - massimo_avv : RT @BottaOfficial: INVITO GLI ORGANIZZATORI DELLA PROTESTA PORTUALI TRIESTE di aprire un conto bancario per #crowdfunding per far sí che… -