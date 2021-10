Italia in odore di beffa | l’Inghilterra si prende la sua rivicincita

Leggi su serieanews

(Di sabato 16 ottobre 2021)in arrivo per l’, che si era candidata per ospitare i prossimi Europei. A spuntarla potrebbe essere di nuovo. Tutti contenti, tranne l’. La Final Four delle Nations League rischia di essere, per diverso tempo, l’ultima manifestazione riservata alle nazionali in scena nel Belpaese. La Uefa infatti, stando ad alcune indiscrezioni riportate nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.